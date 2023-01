Premier de son groupe après sa victoire dimanche contre la RD Congo, le Sénégal croisera en quarts de finale du CHAN le vainqueur de la Poule D.

Un peu dos au mur après leur défaite contre l’Ouganda lors de la deuxième journée de la phase de groupes du CHAN, les Lions n’ont pas fait dans le détail pour assurer leur qualification en quarts de finale. Les hommes de Pape Bouna Thiaw ont tranquillement disposé de la République Démocratique du Congo (3-0), à Annaba ce dimanche soir.

Grâce à ce succès, ils finissent à la première place du Groupe B avec six points, devançant de deux unités la Côte d’Ivoire. Ainsi donc, les partenaires de Cheikhou Ndiaye peuvent déjà se faire une idée de leur adversaire pour les quarts de finale. Ce sera l’équipe qui finira première de la Poule D, composée de trois équipes : l’Angola, le Mali et la Mauritanie.

Le Sénégal termine à la 1ère place du Groupe B 🇸🇳👏🏾 1. Sénégal 6pts +3

2. Côte d'Ivoire 4pts +1

3. Ouganda 4pts -1

Mais un derby ouest-africain semble le plus probable pour la formation de Pape Thiaw. En effet, l’Angola, actuellement premier avec deux points avant la dernière journée, n’a plus aucun match à jouer, contrairement aux Aigles et aux Mourabitounes qui comptent un point et qui s’affronteront ce lundi (19h00 GMT).

Cela dit donc que l’équipe gagnante assurerait la première place pour un duel face au Sénégal qui se disputera vendredi 27 janvier à 19h00 GMT, au Stade d’Annaba. En revanche, en cas de match nul entre le Mali et la Mauritanie, les trois nations du groupe auront deux points et seraient départager à l’issue d’un… tirage au sort.

