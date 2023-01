Victime d’un violent choc avec un Congolais, Lamine Camara a dû être remplacé sur civière en début de seconde période.

Gros coup dur pour l’Equipe Nationale du Sénégal. Joueur à tout faire dans le dispositif de Pape Bouna Thiaw et décisif sur l’ouverture du score sénégalaise, Lamine Camara n’ira pas au bout de son match face à la RD Congo. Déjà touché en première période, le milieu de terrain de Génération Foot a vite été remplacé début de seconde mi-temps (48e).

Bousculé par le Congolais Miché Mika, le joueur de 19 ans s’est écroulé sur la pelouse et il n’y avait d’autres choix que de l’évacuer sur civière. En attendant d’en savoir plus et espérant rien de grave, les Lions déroulent contre la RD Congo en menant 1-0. Un score qui leur qualifie pour le moment en quarts de finale de ce Championnat d’Afrique des Nations.

wiwsport.com