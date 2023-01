L’AS Douanes s’est attachée les services de 2 grands joueurs en direction de la 3ème édition de la Basketball Africa League (BAL), selon Record.

Le champion du Sénégal vient en effet de signer Terrel De Stoglin et Marcus Chris Crawford. Les Américains sont attendus à Dakar dans la première semaine du mois de février, renseigne record.sn. Ancien meneur de l’AS Salé, Terrel De Stoglin est le meilleur marqueur de l’histoire de la BAL. Il avait une moyenne de 30,8 points par match lors de la 2ème édition. Il avait déjà remporté ce trophée en 2021 avec une moyenne de 30 points par match.

Quant à Crawford, il est capable de jouer aux postes 1 (meneur), 2 (arrière) et même 3 (ailier). Marcus Chris Crawford (35 ans) a permis au SLAC de se qualifier en quarts de finale la saison dernière avec une moyenne de pts (21,4). L’Américain évoluait en 2021 sous les couleurs de l’US Monastir. Il avait disputé la finale, remportée par le Zamalek. L’AS Douanes qui s’est également renforcée sur le plan local et qui a enrôlé le jeune international Sénégalais et meneur des Lions, Jean Jacques Boissy, pourrait accueillir d’autres renforts de taille les jours ou semaines à venir.

wiwsport.com