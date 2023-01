Ultra-dominatrice pour son entrée en lice dans le Tournoi UFOA/A ce samedi après-midi, l’Equipe Nationale féminine du Sénégal a donné une belle leçon de football à la Guinée (4-0).

C’était sans doute LE choc et LE derby du Groupe B dans le Tournoi UFOA/A qui se déroule actuellement en terres cap-verdiennes. Et le moins que l’on puisse dire est que le Sénégal, bien évidemment sans ses internationales évoluant en Europe, n’a pas fait dans le détail face à la Guinée, ce samedi après-midi au Stade Marcelo Leitao pour son premier match.

Très dominantes collectivement qu’individuellement, comme on pouvait notamment s’y attendre, les joueuses de Mame Moussa Cissé ont totalement maîtrisé leur sujet et ont signé la moitié de cette victoire en première périodes. Déjà après 10 minutes de jeu, elles menaient 2-0 grâce à un doublé du feu-follet Hapsatou Malado Diallo (5e, 10e) et un but sur penalty de la capitaine Korka Fall (45e+4).

Devant une équipe guinéenne très peu menaçante, les Lionnes ont ensuite tranquillement géré cette avance jusqu’à la pause. Elles se sont permises d’ajouter un but supplémentaire en début de seconde période par l’intermédiaire de Jeanne Coumba Niang. Il faudra maintenant confirmer cette excellente entrée en matière face à la Gambie, lundi, avant de finir la phase de groupes contre la Sierra Leone.

