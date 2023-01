Après un regain de confiance observé contre Crystal Palace le week-end dernier, avec une victoire 1-0 à Stamford Bridge, Chelsea se rendait à Anfield samedi après-midi pour y défier les Reds de Liverpool, à l’occasion de la 21e journée de Premier League. Il était donc de bon ton pour les Blues de prendre les trois points pour bonifier leur dernier résultat.

À l’arrivée, il n’en sera rien. Opposés à une équipe tout aussi moribond depuis plusieurs semaines, les hommes de Graham Potter devront se contenter d’un petit point qui ne fait les affaires de personne. Car, avec ce résultat, Chelsea reste stagner à sa 10e place, avec le même nombre d’unités que Liverpool (8e). À noter que Kalidou Koulibaly est resté sur le banc.

