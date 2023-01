À la veille du dernier match de poules face à la RDC, le sélectionneur de Lions locaux est passé en conférence de presse. Il a évoqué les ambitions de l’équipe dans cette rencontre.

Pape Bouna Thiaw ne veut pas faire de calculs ! Opposée à la République Démocratique du Congo, dimanche (19h00 GMT), pour son dernier match du Groupe B, l’Equipe Nationale n’a besoin que d’un match nul pour passer en quarts de finale. Toutefois, le sélectionneur sénégalais veut éviter tout effet de surprises face au Léopard. Il s’attend à ce que ses hommes s’appliquent d’avantage lors de cette rencontre.

« Notre objectif, c’est de se qualifier pour les quarts de finale, c’est le plus important. On sait qu’on fera face à une très bonne équipe de la RD Congo mais qui n’est pas dans une position très favorable. Mais rien n’est encore jouer dans ce groupe. Tout est possible. Il ne faudra pas faire trop de calculs. On jouera les coups à fond, imposer notre jeu et essayer de décrocher la qualification », a déclaré le technicien des Lions.

wiwsport.com