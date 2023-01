Le club andalou doit se relever d’une énorme désillusion après l’élimination en huitièmes de finale de Coupe du Roi, précédée par une défaite en demi-finale de Supercoupe d’Espagne.

Au RCDE Stadium ou Stade Cornellà-El Prat samedi (15h15 GMT), le Real Betis joue doublement gros : se relever de deux coups dur et ne pas trébucher. Eliminée au tirs au but en huitièmes de finale de Coupe du Roi par Osasuna alors qu’elle venait de perdre face au FC Barcelone en demi-finale de Supercoupe, encore à l’issue de la séance de tirs au but, la formation de Manuel Pellegrini ne doit absolument pas se manquer.

Actuellement sixièmes de LaLiga, Youssouf Sabaly et ses partenaires comptent le même nombre de points que le quatrième, l’Atlético Madrid. Cependant, il n’ont que deux points d’avance sur le Rayo Vallecano, classé 9e et qui accueillera un peu plus tôt dans la journée la Real Sociedad (13h00 GMT). Ce qui signifie donc que ce déplacement à Barcelone s’annonce vital pour un Betis qui compte bien finir dans le top 4.

Pour cette rencontre, le club andalou part favori face à une équipe de l’Espanyol qui n’est que 14e avec seulement un point d’avance sur le premier relégable et qui n’a remporté qu’une seule victoire à domicile depuis l’entame de cette saison. De son côté, le Real Betis se déplace tant bien que mal avec trois victoires, deux nuls et trois défaites à l’extérieur. Pellegrini pourra compter sur un Sabaly buteur mercredi, en Copa.

