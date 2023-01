Demain dimanche vers les coups de 19H GMT, l’Équipe nationale locale du Sénégal va disputer son troisième match de poules contre la RDC. Une rencontre de survie pour les hommes de Pape Thiaw qui sont condamnés à faire un résultat positif contre les Léopards, dos aux mur, pour valider leur billet pour les quarts de finale. Le technicien des Lions Locaux est passé par la traditionnelle conférence de presse veille de match.

Extrait.

Blessure de Ramond et rouge de Libasse

Ce sont des joueurs importants dans nos effectifs mais tous les joueurs sont importants et nul n’est indispensable. On sait que c’est un travail collectif même s’ils ne seront pas avec nous sur le terrain ils savent très bien que le collectif prime sur nous. Ils seront de cœur avec nous. Quand je vois Raymond qui est à l’entraînement même s’il sait qu’il ne va pas jouer, il est la pour donner de la force à ses coéquipiers. De même que Libasse, lui, quand il s’agit de faire de cowboy pour l’équipe qui va jouer il le fait à fond. Franchement comme je l’ai dit, l’état d’esprit est intact et ce groupe a envie de faire quelque chose tous ensemble.

La Pression

Il y a toujours une pression lorsqu’on joue mais il faudra juste transformer cela en quelque chose de positif. Je pense qu’on est mieux placé par rapport à notre adversaire même si rien n’est encore joué. On sait qu’on joue contre une très bonne équipe de la RDC qui a l’habitude de participer à cette compétition. C’est une équipe pleine d’expérience. Mais, on est ici pour faire quelque chose et on veut l’obtenir, on va jouer cette carte à fond. On se prépare bien pour le match. On sait que c’est une petite finale avant l’heure, vous allez voir que demain nos gamins seront motivés.

Le Sénégal et sa jeunesse

Chaque équipe a des atouts. La RDC a son expérience nous on a notre jeunesse. C’est vrai que notre championnat n’est pas comme celui de la RDC parce qu’on est le pays qui importe plus de joueurs, on n’arrive pas à garder nos joueurs. Le Sénégal est un vivier et tous les clubs du monde y viennent pour chercher leur bonheur. Face à situation c’est difficile de garder nos joueurs pour pouvoir rivaliser avec les équipes comme la RDC dont son équipe A joue le Chan. Nous quand on voit notre équipe il y a personne dans cette sélection mis à part le champion d’Afrique, Alioune Badara Faty est notre gardien de but.

Des changements

Je ne vais pas dévoiler comment nous allons faire dans cette rencontre. Laissons la surprise venir demain (dimanche). Je sais que nous nous préparons bien et je sais que ce match est une finale avant l’heure. Donc, nous allons le jouer à fond. Nous voulons faire quelque chose et vous allez voir que, demain, les gamins seront vraiment motivés pour quelque chose».

Le climat

Dès lors que l’on nous a donné le drapeau pour venir en Algérie, nous avons oublié tout ce qui est climat. Nous représentons notre pays et il est cher pour nous. Nous allons continuer à jouer notre jeu et jouer pour gagner. Nous l’avons toujours fait, après, nous verrons au fil du match ce que ça va donner. Tous les scénarios sont possibles dans ce genre de match. Nous allons bien organiser l’équipe sur le plan tactique». Les problèmes offensifs «Dans notre groupe, les deux buts, c’est nous qui les avons marqué. Malheureusement, l’un c’est contre notre camp, nous avons créé des pénaltys. Nous allons essayer de bonifier ce que nous faisons en essayant de marquer le plus de buts possible et pourquoi pas demain (dimanche). Et puis continuer dans cette compétition qui est un objectif pour nous.

Le discours à l’endroit des joueurs

C’est une rencontre pour laquelle il faut beaucoup se concentrer et éviter surtout les erreurs individuelles. En général, c’est des matchs qui se jouent sur des détails. Nous ferons tout pour ne pas faire certaines erreurs et essayer de faire déjouer l’adversaire. Quand même la RD Congo est une équipe joueuse qui sait très bien manier le ballon et nous le savons. Nous les avons bien observés et je préfère m’arrêter là.

