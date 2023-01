Ce n’est pas encore fini entre San Antonio et Gorgui Sy Dieng. Le joueur de 33 ans signe une nouvelle pige avec la franchise.

Alors que son contrat expirait mardi passé, le pivot reste avec les Spurs pour un deuxième contrat de 10 jours informe un communiqué du club. Gorgui Dieng a pris part à l’entraînement de San Antonio. Une vidéo de lui est partagée par un journaliste qui couvre les séances des Spurs.

Spurs say they’ve re-signed Gorgui Dieng to a second 10-day contract. pic.twitter.com/L1NWLOMG2S

— Matthew Tynan (@Matthew_Tynan) January 20, 2023