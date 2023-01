L’équipe nationale féminine du Sénégal engagée au tournoi zonal Dames senior (UFOA A) qui aura lieu au Cap-Vert, connaît ses adversaires en phase de poules. Elle affrontera d’entrée, la Guinée.

L’union des fédérations ouest-africaine de football, a procédé à quelques jours du coup d’envoi de l’édition 2023 du tournoi des Dames sénior de l’UFOA de la zone A, prévu du 20 au 30 janvier 2023, au Cap-Vert, au tirage au sort. Sur 9 pays attendus, seulement 7 ont répondu à l’appel et réparti en deux groupes. Le Mali et Libéria déclarent forfaits pour le tournoi.

À l’issue du tirage au sort, la sélection de Mame Moussa Cisse, quart de finaliste à la dernière Coupe d’Afriqu des Nations au Maroc, se retrouve dans le groupe B en compagnie de la Guinée, de la Sierra Leone et de la Gambie. Elle fera son entrée en lice, samedi, 21 janvier, face aux joueuses du Sily national, au stade Marcelo Leitão à partir de 15h GMT.

Les coéquipières de Tenning Séne vont ensuite défier la Gambie deux jours plus tard avant d’affronter la Sierra Leone dans le cadre de la troisième et dernière journée de poules. Contrairement au groupe du Sénégal, la poule A n’est composée que de trois équipes. Il s’agit du pays hôte le Cap-Vert, de la Guinée-Bissau et la Mauritanie.

Tournoi féminin seniors UFOA A 2023 | Calendrier des matchs du Sénégal dans le groupe B. #MankoWutiNdamli pic.twitter.com/JvSkv7bb3L — FSF (@Fsfofficielle) January 19, 2023

