Grâce à un but dans les dernières minutes de Badou Ndiaye, Adana Demirspor a arraché un nul sur sa pelouse face à Giresunspor (1-1) vendredi.

En ouverture de la 20e journée de Süper Lig, Adana Demirspor accueillait, vendredi soir, Giresunspor. Mais les hommes de Vincenzo Montella n’ont pas profité de ce rendez-vous pour se rapprocher un peu plus des deux premiers au classement à savoir le leader Galatasaray (1er, 42 points) et son dauphin Fenerbahçe (2e, 38 points). Ils ont en effet partagé les points.

Mené après 13e minute et à 11 contre 10 pendant plus de 70 minutes, Adana Demirspor a seulement réussi à égaliser à la 84e. Et il a fallu un but à l’arrachée de Pape Aliou Ndiaye pour y parvenir. Le milieu de terrain sénégalais en est désormais à cinq réalisations en Championnat cette saison, alors que son équipe reste provisoirement 3e avec 34 points.

⚽️GOL: 84' Ndiaye -Adana Demirspor 1-1 Giresunspor Canlı yayın, anlık gol ve pozisyonlar için takip: @GoltubeTv pic.twitter.com/8GUYtSoPF9 — Süper Lig goller (@anindagol17) January 20, 2023

