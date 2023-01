C’est la volonté de Sochaux selon L’Equipe. Le milieu de terrain de 21 ans a reçu une proposition de renouvellement de son contrat.

Et selon nos confrères, le club doubiste voudrait prolonger le contrat qui va prendre fin en juin 2024 pour deux années encore. L’ancien club dirigé par Omar Daf tient à Rassoul Ndiaye qui réussit de bonnes saisons depuis sa sortie de la réserve en 2019. Pour l’exercice en cours, il a disputé 16 des 18 journées en Ligue 2, en plus d’être titulaire sur tous ces matchs. En plus de renforcer l’effectif, Sochaux qui se trouve à la 4e place compte consolider les acquis pour terminer la saison en beauté. Rappelons que l’international U23 était proche d’un départ vers Toulouse lors du mercato d’été passé.

