Avant de débuter l’entraînement ce vendredi, Malick Mbaye a évoqué le duel décisif face à la RD Congo.

Dimanche à 19h00 GMT, l’Equipe Nationale du Sénégal va disputer sont troisième match de la phase de groupes du Championnat d’Afrique des Nations contre la RD Congo. Deuxièmes du Groupe B avec trois points, devançant d’une unité les Léopards, les Lions savent qu’un match nul suffirait pour valider la qualification en quarts de finale. Néanmoins, ils veulent éviter tout piège, comme face à l’Ouganda, qui les battus mercredi (0-1). Par ailleurs, Malick Mbaye, il faudra rectifier certaines choses, notamment en attaque, pour l’emporter.

« On s’attend à un match très difficile. On sait qu’il faut gagner pour se qualifier en quarts de finale. Qu’est-ce qui sera déterminant dans ce match ? L’engagement. Il faudra mouiller le maillot. Redoubler d’efforts. On doit se battre pour se qualifier. C’est une défaite amère contre l’Ouganda parce qu’on a fait un bon match. On était dans le coup, on a bien joué. On va essayer de mieux faire dimanche. On doit travailler plus sur le plan offensif. On se crée plusieurs occasions mais on pèche dans le dernier geste », a déclaré l’ailier droit de Génération Foot.

wiwsport.com