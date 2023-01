Avant d’entrer en regroupement ce vendredi, les Lionceaux U20 de Rugby ont disputé leur dernière rencontre amical ce mercredi contre ASFA (22-22) afin de préparer le match de qualification contre la Côte d’ivoire (28 janvier). Joueur de l’équipe nationale du Sénégal, Lenny Nataf s’est exprimé sur ce gros rendez-vous.

« Le nul contre AFSA ? Bon pour moi c’était un très bon match contre ASFA malgré qu’on aurait pu mieux faire. Il y’a eu beaucoup de fautes, beaucoup de pénalités mais bon on a pas lâché, on a pas laissé tomber et on finit le match à égalité. La Côte d’Ivoire? Contre la Côte d’ivoire, on s’attend à pire que ce match contre ASFA. On s’entraine contre les meilleures équipes du Sénégal pour justement pouvoir encaisser contre les équipes nationales. L’année dernière on prenait de gros scores mais cette année, on a tenu tête à beaucoup d’équipes. Ça fait du bien à la tête. L’objectif est la qualification à la CAN et je pense qu’on peut aller la chercher. Nous demandons aux supporters de venir supporters les couleurs du Sénégal et on va essayer de vous donner le meilleur spectacle possible »

Wiwsport.com