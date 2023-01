Malèye Diagne, jeune attaquant de 20 ans, qui ne participe pas au CHAN en Algérie, va s’engager dans les prochains jours avec le Riga FC, actuellement 2e du Championnat de Lettonie.

Il ne faisait aucun doute depuis quelques semaines : Malèye Junior Diagne ne sera plus un joueur de l’Académie Diambars lorsque le Championnat sénégalais va reprendre. S’il n’a pas été retenu par le sélectionneur local, Pape Bouna Thiaw, pour participer au Championnat d’Afrique des Nations (CHAN 2022), en Algérie, c’est parce que l’international U23 devait régler son avenir durant ce mercato hivernal, puisque étant dans le viseur de plusieurs clubs.

Et maintenant, pour le moins que l’on puisse dire, c’est que le dénouement de son dossier est tout proche. Car, selon nos informations, le jeune attaquant va, en toute vraisemblance signer en Lettonie, plus précisément au Riga FC. Un accord est en passe d’être trouvé entre Diambars et le club letton autour d’une somme « très conséquente ». Le joueur devrait signer pour le reste de la saison en cours, ainsi que trois exercices supplémentaires.

Actuellement au Sénégal, Malèye Diagne devrait s’envoler dans les prochains jours pour Riga, la capitale lettonne, afin de signer son contrat. Ainsi, il rejoindra deux anciens partenaires à l’Académie Diambars, à savoir Mouhamed El Bachir Ngom et Ousseynou Niang. Ce dernier s’est officiellement engagé le 16 janvier dernier avec l’actuel dauphin de Valmiera, en Virsliga (D1 de Lettonie). Voilà donc comment créer une belle colonie sénégalaise du côté de la mer Baltique.

