L’entrée en jeu de Bamba Dieng face à Rennes en Coupe de France ce vendredi n’a pas été d’un grand apport pour l’OM. Et ça, Igor Tudor l’a publiquement fait entendre.

Igor Tudor est un homme au franc-parler, un entraîneur qui ne mâche pas ses mots et qui ne sait pas cacher la vérité. Surtout quand ça concerne quelqu’un avec qui la relation n’a jamais été fluide depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille. C’est le cas notamment avec Cheikh Ahmadou Bamba Dieng.

Alors que l’OM accueillait le Stade Rennais ce vendredi soir à l’occasion des 16es de finale de Coupe de France, l’attaquant sénégalais ne s’est pas montré à son avantage lors de ce choc. Entrée en jeu à 62e, il n’a touché que 9 ballons tout en perdant 5. Une prestation décevante qui n’empêche pas aux siens de l’emporter 1-0 pour se qualifier en huitièmes.

Cependant, les conséquences pourraient se trouver ailleurs. Car, à l’issue de la rencontre, l’entraîneur du club phocéen s’est exprimé sur l’entrée en jeu de l’ancien pensionnaire de l’Institut Diambars. Et, pour le moins que l’on puisse dire, c’est que l’immense Igor Tudor n’a véritablement pas aimé. Ce qu’il n’a pas hésité à faire entendre et comprendre.

« Quant à Bamba Dieng, je n’ai pas aimé la façon dont il a joué et je lui ai dit dans le vestiaire. C’est un bon garçon et un bon joueur mais je n’ai pas aimé son entrée », a fustigé le technicien croate dans des propos rapportés par RMC Sport. Un tacle très appuyé qui va enflammer le mercato de Bamba Dieng et alimenter les rumeurs d’un départ ? Wait an see comme diront les Anglais !

