Sorti sur la blessure quatre minutes après son entrée en jeu contre l’Ouganda, Raymond Ndour est contraint de déclarer forfait pour le rester de la compétition. Sa blessure révèle une indisponibilité de plusieurs jours.

Pape Thiaw, le sélectionneur de l’équipe locale du Sénégal sera dans l’obligation de composer sans l’attaquant de Casa Sports. En effet, Raymond Dieme Ndour, champion du Sénégal en titre est contraint au forfait pour la suite du championnat d’Afrique des nations qui se joue actuellement en Algérie. Le joueur qui avait cédé sa place quatre minutes après son entrée en jeu lors de la défaite du Sénégal contre l’Ouganda (1-0) souffre d’une blessure au niveau de son épaule.

Un coup dur pour le sélectionneur des Lions Locaux qui devra désormais disputer reste de la 7e édition du championnat d’Afrique des Nations avec un groupe de vingt deux joueur. À note que Mame Libasse Ngom qui a écopé un carton rouge lors de la deuxième sortie des Lions ne jouera pas, non plus, contre la République Démocratique du Congo dans le cadre de la troisième et dernière journée. Le match est programmé ce dimanche à partir de 19h GMT sur la pelouse du stade 19 mai 1956 d’Annaba.

wiwsport.com