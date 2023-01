La séparation semblait être consommée. On croyait révolue l’histoire d’amour entre le Sénégal du foot et les pénaltys manqués. Mais, comme on dit : « chassez le naturel, il revient au galop ». Cette malédiction, qui veut que les joueurs sénégalais ratent leurs tirs au but, vient de refaire surface à l’occasion du championnat d’Afrique des nations (Chan).

Comme dit l’adage « des vieux démons n’est jamais loin ». Le Sénégal s’est fait rattraper par ses mauvais souvenirs avec les pénaltys. Et pourtant l’année 2022 semblait gommer l’affront avec notamment sa première étoile continentale, sa deuxième qualification successive pour le mondial et le retour de ses joueurs locaux en championnat d’Afrique après 12 ans d’absence, tous obtenus grâce à cet exercice qui ne souriait « presque » jamais le football sénégalais. La finale perdue en 2002 au Mali contre le Cameroun en est une parfaite illustration.

Sauf que, la sélection locale sénégalaise présentement à Annaba en Algérie pour les besoins du championnat d’Afrique des nations semble réactiver la flamme. Tout est parti lors de sa première sortie contre la Côte d’Ivoire, où le Sénégal a bénéficié d’un penalty grâce à une faute de main du défenseur ivoirien. Le meneur de jeu des Lions, Lamine Camara, y lance et bute sur le gardien.

Bien que le Sénégal ait fini par gagner le match (1-0), le raté du joueur de génération foot faisait planer le doute sur la capacité des joueurs de Pape Thiaw à gérer ces genres de situation. Mais il était loin d’imaginer que le second penalty obtenu dans cette compétition ne serait, non plus, pas transformé, ceci même avec un tireur différent. Cheikh Tidiane Sidibe est passé par là.

Ce qui porte à deux pénaltys manqués par les joueurs sénégalais sur deux tentatives. C’est alarmant non ? En tout cas, ce penalty raté contre l’Ouganda a laissé des dégâts qui pourraient être fatals. Avec une victoire et une défaite, les Lions doivent impérativement enregistrer un résultat s’ils veulent continuer leur aventure dans cette 7e édition du championnat d’Afrique des nations.

