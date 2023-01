Ancien attaquant et capitaine du Jaraaf, plusieurs fois meilleur buteur du championnat, Pape Ciré Dia qui est actuellement dans le staff du club de la Medina a partagé son point de vue sur la prestation des Lions Locaux. Selon lui, le Sénégal a l’équipe pour se qualifier mais il faudra plus de lucidité de la part des attaquants. Trois questions à PCD…

Le contenu des matchs, il y a du jeu et les joueurs évoluent par rapport à cela. L’équipe joue selon moi et il y a de l’engagement, de la solidarité et de la détermination. En tout cas le contenu du premier match était meilleur. Le problème se trouve sur la finition, le dernier tiers. Je pense qu’on crée des occasions mais les joueurs manquent de concentration, de lucidité pour mettre le ballon au fond. Face à l’Ouganda, on s’est laissé emporté avec le jeu que nos adversaires nous ont imposé avec les longs ballons. Il faut qu’on garde le ballon et qu’on déroule notre jeu. Les Lions Locaux ne réussissent pas les penaltys. Est-ce qu’ils sont bien tirés selon vous ? Chaque joueur a sa façon de tirer un penalty. Ce n’est pas un exercice facile, il demande de la préparation, de la répétition. A l’entraînement, il faut s’exercer sur les balles arrêtées et les penaltys. Je pense que le staff technique s’est organisé pour désigner les tireurs. Cheikh Sidibé que je connais bien parce qu’il a été à Jaraaf fait de bons tirs en équipe nationale comme dans son actuel club, à Teungueth. Donc, en général, je pense qu’ils savent tirer. Tout ce qui manque à ces joueurs, c’est de la concentration et de la lucidité. J’ai aussi remarqué qu’ils s’empressent trop sur certaines actions. Il faudra que le staff remédie à cela. Comment aborder ce dernier match où le Sénégal est presque dos au mur ?

C’est un match piège. Il faudra gagner pour se qualifier et éviter les situations où on se mettra à sortir la calculette. En dehors du staff, les joueurs doivent se parler entre eux et faire comprendre l’enjeu. Selon moi, le Sénégal a l’équipe pour remporter ce match. La RD Congo est comme l’Ouganda, l’impact physique sera de rigueur. L’engagement, la rage de gagner feront la différence sur le terrain. Il faut prendre ce match en main et rester lucide.