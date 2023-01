Ancien international sénégalais, Lion de la Téranga dans la génération dorée de 2002, Pape Bouna Thiaw dirige actuellement la sélection locale. Un poste qu’il occupe depuis avril 2022. Au CHAN 2022, le technicien de 41 ans fait son baptême du feu dans le continent africain.

Dans un entretien avec la RFI, il révele sa motivation de se reconvertir en entraîneur. « La meilleure façon de transmettre, c’était de coacher. Comme j’avais des blessures récurrentes au genou, j’ai pris les devants, et je suis allé passer mes diplômes très tôt. Aujourd’hui, j’entraîne avec passion, et j’ai envie de donner surtout pour mon pays» explique celui qui a commencé son apprentissage avec le club du championnat local NGB.

Surnommé « le talonneur » en souvenir de cette talonnade qu’il lançait, il y a plus de 20 ans, à Henri Camara vers son but en or contre la Suède au Mondial 2002, Pape Thiaw confesse être « agacé » par ce petit nom. « C’est comme si ma carrière en équipe nationale se résumait à cette talonnade. Alors que, par exemple, j’avais réussi un doublé et une passe décisive lors du dernier match décisif contre la Namibie (5-0) qui nous qualifiait à la Coupe du monde » a-t-il confié à la source.

Aujourd’hui, Pape Thiaw veut écrire d’autres souvenirs en tant que technicien. Cela commence bien ! Il a réussi à qualifier le Sénégal au CHAN après 11 ans d’attente. Toutefois, ce n’est pas encore suffisant pour une nation qui savoure encore son titre de Champion d’Afrique avec la sélection d’Aliou Cissé, son ancien coéquipier, « un exemple à suivre selon lui ».

« Aliou, avant tout, c’est un grand frère. C’était mon capitaine en sélection, et surtout un mentor pour moi. C’est quelqu’un qui montre la voie. Il a fait quelque chose dont tout le monde rêve : gagner la CAN pour son pays. Si on parle beaucoup du Sénégal dans le monde, c’est en partie grâce à lui. C’est un exemple à suivre, c’est le meilleur entraîneur en Afrique. C’est mon idole. »