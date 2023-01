Pour le match de la 7e journée en retard de la Premier League ce jeudi, Pape Matar Sarr et les Spurs ont chuté face à Manchester City (4-2).

A l’Etihad Stadium, Tottenham a enchainé un second revers d’affilée après avoir perdu à domicile dimanche dernier contre le leader Arsenal (0-2). Si contre les Gunners Pape Matar Sarr avait débuté la rencontre, ce soir le milieu de terrain sénégalais n’a pas joué observant donc depuis le banc Manchester City faire le spectacle. Si ce sont bien les Spurs qui se montrent dangereux en premier grâce notamment à Heung Min Son (36e) mais surtout à Kulusevski qui ouvre le score (45e) avant que Emerson ne marque le but du 2-0 (45+2), les Citizens vont reprendre la seconde période tambour battant.

Avec un visage complément différent, les hommes de Pep Guardiola vont renverser le match grâce au but du champion du monde Julian Alvarez qui sonne la révolte à la 51e. Profitant d’un cafouillage dans la surface, l’argentin marque avant que d’être imité deux minutes plus tard par l’inévitable Erling Haaland (53e). Passeur décisif sur le but du norvégien, Riyad Mahrez s’offre un doublé (63e et 90e) et met K.O Tottenham.

Grace à ce succès Manchester City revient à 5 points d’Arsenal alors que Tottenham reste à cinq points du « Big Four ».

Wiwsport.com