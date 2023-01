Le deadline est arrivé à échéance. 8 janvier 2023 – 18 janvier 2023. Voilà le bail que Gorgui Sy Dieng avait signé après la résiliation de son contrat avec San Antonio il y’a quelques jours.

Toutefois, le basketteur sénégalais de 32 ans peut une nouvelle fois signer un deuxième contrat de 10 jours avec les Spurs a annoncé le journaliste Keith Smith qui précise qu’après cela les Spurs devront signer Gorgui Sy Dieng pour le reste de la saison afin de pouvoir le garder.

Gorgui Dieng's 10 Day contract with the San Antonio Spurs expired today.

The Spurs can sign Dieng to a second 10 Day deal. To keep him after that, San Antonio would need to sign Dieng for the remainder of the season.

— Keith Smith (@KeithSmithNBA) January 18, 2023