Alors que le combat entre Modou Lô et Boy Niang est sur toutes les lèvres et sur les petits papiers des promoteurs, Ama Baldé a décidé de donner le feu vert à Boy Niang pour qu’il puisse affronter le roi des arènes

Malgré que c’est lui qui devait croiser le roc des parcelles assainies en premier, Ama Baldé ne veut pas priver Boy Niang d’un combat royal malgré la menace de dislocation du 200% Pikine. Si la blessure de Modou Lô avait tout chamboulé les plans d’Ama Baldé, la blessure de ce dernier devait croiser Gris Bordeaux en février a annihilé tout espoir de voir ce combat se tenir dans un futur proche.

Ainsi par la voix d’Ibou Faye membre du staff d’Ama Baldé, le fils de Falaye s’est rendu à l’évidence et a déclaré n’avoir aucun problème pour la tenue du combat entre Modou Lô et Boy Niang après avoir souligné qu’il se concentre sur son combat contre Gris Bordeaux. « Ama avait pris un combat (contre Modou Lô) qui a malheureusement durer 4 ans. Il s’est lui aussi blessé et nous comprenons la position du CNG qui a affirmé que Modou Lô pouvait désormais affronter un autre adversaire. Notre objectif n’est pas le combat contre Modou Lô mais c’est celui contre Gris Bordeaux et nous sommes en train de le préparer. Sur le combat Modou Lô-Boy Niang ? A Pikine on parle beaucoup de ce combat mais Ama Baldé m’a fait savoir en personne qu’il n’a aucun problème avec la tenue de ce combat. Si Boy Niang est prêt pour ce combat alors nous lui souhaitons bonne chance. Voilà la position d’Ama Baldé » a confié Ibou Faye dans une video postée sur le compte Instagram d’Ama Baldé.

