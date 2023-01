Arrivé à Chelsea l’été dernier, Kalidou Koulibaly est beaucoup moins en réussite qu’à Naples. Pour Emmanuel Petit, c’est la faute à Graham Potter.

Après avoir passé pas moins de huit saisons au Napoli, Kalidou Koulibaly a décidé de relever de nouveaux défis dans sa carrière en arrivant à Chelsea l’été dernier pour un peu moins de 40 millions d’euros. Recruté surtout pour renforcer une défense qui venait d’enregistrer les départs d’Andreas Christensen (FC Barcelone) et d’Antonio Rüdiger (Real Madrid), le défenseur central sénégalais ne s’illustre pas pour l’instant avec les mêmes performances qu’à Naples.

« Mon principal souci est que Potter joue avec trois défenseurs centraux »

Durant la première partie de saison, le capitaine des Lions a connu plusieurs difficultés à s’adapter. Habitué à jouer dans une défense à quatre, en club comme en sélection, KK a été baladé à plusieurs postes défensifs – à droite, à gauche et au milieu – chez les Blues par Graham Potter, qui a entamé son aventure à Stamford Bridge avec une défense à trois. D’ailleurs, pour l’ancien défenseur international français Emmanuel Petit , c’est justement les choix de Potter qui font défaut.

« Il y a tellement de jeunes défenseurs à Chelsea. Ils ont Chalobah et Fofana, mais mon principal souci est que Potter joue avec trois défenseurs centraux et Kalidou Koulibaly n’aime pas ce système. Il a l’habitude de jouer dans un back four à Naples et c’est quelque chose de totalement différent pour lui, donc il a du mal. En plus de cela, il joue dans une ligue beaucoup plus rapide que la Serie A et, quelques semaines après avoir rejoint le club, Tuchel a été limogé. Chelsea a pris tellement de mauvaises décisions », a expliqué Manu Petit dans un entretien avec le site Ice36. Kalidou Koulibaly appréciera certainement.

wiwsport.com