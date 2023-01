Qui sait le mieux tirer un penalty dans l’effectif de Pape Thiaw ? C’est la question que l’on se pose avec les difficultés du Sénégal à réussir cet exercice.

Face à la Côte d’Ivoire,c’était Lamine Camara, le mauvais tireur. Et face à l’Ouganda, Cheikh Tidiane Sidibé. S’y ajoute, au moment de tirer le penalty, on semble changer de tireur à la dernière minute. De quoi faire jaser la presse ? Enfin la question a été posée à Pape Thiaw en conférence de presse. « Il y a des choses qui sont définies en vestiaires. Pour les pénaltys, il y’a le numéro 1, 2 et 3. Aujourd’hui, le numéro 1 a loupé. Cela peut arriver. Je sais très bien qu’un penalty c’est un geste technique, on l’a loupé. Il faut passer à autre chose. On ne va pas s’attarder sur ce penalty. On va continuer le travail pour que cela n’arrive pas lors du prochain match » a-t-il simplement répondu.

