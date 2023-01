L’équipe du Sénégal a beau dominé la partie, se procurant d’énormes opportunités pour scorer, mais le réalisme des hommes de Milutin Sredojević aura été impitoyable. Grâce au but de Karisa sur le seul tir cadré côté ougandais, les « Cranes » ont fait tomber les Lions Locaux, qui, vu leur prestation, méritaient au moins de repartir avec le point du nul. Retour sur les prestations contrastées des Lions Locaux lors de cette défaite frustrante (1-0).

Pape Amadou Sy : Le gardien de Génération Foot n’a quasiment rien eu à faire dans ce match complètement dominé par le Sénégal. Même s’il a tout de même encaissé le seul et unique tir cadre des ougandais, point noir dans son match. Sinon, il doit davantage soigner son jeu de pieds.

Abdoulaye Sane : Il n’a presque jamais failli sur le plan défensif durant toute la partie. Le joueur de Guédiawaye FC, très disponible, a proposé des solutions offensives dans son couloir, mais malheureusement elles n’ont pas été exploitées par les attaquants. Bien dommage, dans l’ensemble le latéral droit des Lions était l’un des meilleurs sénégalais de la partie.

Cheikh Tidiane Sibibe : Une prestation à vite oublié pour le sociétaire de Teungueth FC qui a complètement raté son match. Très juste dans ses interventions, il a été en retard sur beaucoup de ballons. Comme sur le but ougandais, où il a eu du mal à gêner et annihiler l’offensive de Karisa. Autant dire que son penalty manqué un peu plus tôt l’a plonge dans le noir jusqu’au sifflet final.

Cheikh Omar Ndiaye : Laissant parfois quelques espaces dans son dos, le capitaine des Lions a manqué son dégagement sur l’action du but. Toutefois ses sorties de balles et relances étaient précieuses pour l’équipe. Dans sa globalité, le pensionnaire de Générale Foot a assuré son rôle.Il a failli provoquer le penalty mais heureusement pour lui l’arbitre est revenu sur sa décision après son passage à la Var.

Ousmane Diouf : A l’instar de son compère de l’axe, Diouf n’a pas été ridicule. En seconde période, il a récupéré plusieurs ballons assez haut en mettant une grosse pression sur la défense de l’Ouganda. Physiquement intraitable, Diouf a tout de même manqué de vigilance sur l’action de but.

Mamadou Lamine Camara : Maître à jouer de la bande à Pape Thiaw, il sa brillé dans son registre surtout pendant la première mi-temps. Très à l’aise avec le ballon, Camara s’est également montré tranchant et inspiré sur le plan offensif. Plus en retrait en seconde, il a fini par disparaître des radars au fil du temps.

Ousmane Marouf Kane : En position de sentinelle, le joueur de Teungueth a été précieux sur les récupérations et le pressing. Il a perdu quelques ballons en seconde partie, d’où son remplacement par Libasse Ngom. A ce dernier, il n’aura fallu que quatre minutes sur le terrain pour prendre un rouge. L’arbitre ne lui a pas pardonné sa vilaine faute sur le milieu Ougandais. Une entrée cauchemardesque.

Moussa Ndiaye : Titularisé après son entrée en jeu réussie contre la Côte d’Ivoire, Moussa Ndiaye souvent positionné très haut, a eu plusieurs occasions pour se mettre en évidence. Mais le joueur du Jaraaf de Dakar, à l’instar de ses coéquipiers, pêchait sur le dernier geste. Remplacé par Elimane Cissé à un quart d’heure de la fin, ce dernier n’a pas su tirer son épingle du jeu.

Pape Amadou diallo : Préféré à Moussa Kanté sur le côté gauche de l’attaque, Diallo, trop timide, n’a vraiment pas proposé grand-chose. Il semblait avoir des jambes de feu dans les premières minutes, avant de s’éclipser pour la suite. Le joueur de Dakar Sacré Cœur, Kanté, qui a pris sa place à la 68e minute s’est montré très discret lors de son entrée en jeu. Souvent pris dans le duel, il n’a jamais réellement pesé sur cette fin de partie.

Malick Mbaye : Il était l’un des rares joueurs offensifs sénégalais à emballer le match. Très technique, mobile et en jambes, le jeune joueur de Génération Foot a plusieurs fois mis en difficulté le latéral gauche ougandais Fred Gilf,. Mais l’attaquant excentré a toutefois manqué d’efficacité et de justesse. Remplacé par Raymond Ndour à la 80e minute, le joueur du Casa Sport, a cédé sa place quelques minutes plus tard suite à une blessure à l’épaule.

Cheikh Ibra Le joueur de Guédiawaye FC s’est battu comme un petit diable pour peser sur les débats. Mais malheureusement, il n’a jamais réussi à se mettre en évidence dans la zone de vérité. Un peu brouillon dans ses passes, on retiendra tout de même son jeu de dos qui a mis en danger la défense ougandaise. Pourvu qu’il retrouve son meilleur niveau pour le dernier match des Lions.

