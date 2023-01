Surpris par les Ougandais, les Lions ont subi hier dans la soirée et sur la pelouse du stade 19 mai d’Annaba leur première défaite dans ce championnat d’Afrique des nations (1-0). Au micro de wiwsport, Cheikh Tidiane Sidibé a analysé le revers des siens.

Après la rencontre entre le Sénégal et l’Ouganda dans le cadre de la deuxième journée du groupe B, soldée par une victoire des Grues Royales (1-0), le latéral gauche sénégalais s’est arrêté en zone mixte pour évoquer cette défaite.

« On est forcément déçus. C’est une défaite très amère mais cela fait partie du football en particulier. On peut dominer et ne pas gagner comme gagner alors qu’on est dominé de bout en bout. Pour ce match, on manque de lucidité. Maintenant, on sait ce qui nous reste à faire. Continuer le travail et faire tout pour passer au second tour », estime au micro de wiwsport. Il ajoute : « ce n’est pas parce qu’on a raté un penalty qu’on doit tout remettre en question, non. La fois passée, lors de notre premier match, on a gagné et pourtant un coéquipier a raté un penalty. »

