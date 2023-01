La défaite du Sénégal redistribue les cartes dans ce groupe B. Il faudra attendre désormais la dernière journée de la phase des poules, dimanche, pour connaître les qualifiés. Si l’Ouganda est en bonne posture, tous ont leur chance en main pour passer au second tour.

Avec cette défaite concédée devant l’Ouganda, le Sénégal perd la première place du groupe B qui est désormais occupée par les Grues Royales qui décrochent une première victoire au CHAN. Depuis 2014, l’Ouganda courait derrière ce succès. Les Lions, quant à eux, sont à un point d’écart de leur prochain adversaire la RD Congo. Les Léopards ont encore fait un match nul et vierge face à la Cote d’Ivoire. Ce dernier compte seulement un point, en bas du classement.

Ce qui rend encore plus palpitant la dernière journée du groupe B. Le Sénégal pourrait se qualifier en quart de finale avec une victoire ou un match nul. Mais une défaite serait fatale pour la survie des Lions Locaux dans ce CHAN. Ce qui explique d’ailleurs la notion de « une finale à jouer » exprimée par le sélectionneur Pape Thiaw, à la fin du match. Ses poulains devront évacuer cette défaite rapidement et jouer le tout pour le tout lors du prochain match.

D’autant plus qu’ils rencontrent le favori de ce groupe B, la RD Congo. Toutefois, ce dernier ne réussi pas une bonne entame de la compétition avec deux points au compteur et zéro but inscrit. N’empêche, les Léopards n’ont pas encore dit leur dernier mot. Sans oublier la CIV qui peut toujours se relancer avec une victoire sur l’Ouganda. Dans ce groupe, les deux billets pour les quarts de finale se joueront jusqu’aux dernières minutes.

Le Sénégal 2e après sa défaite face à l'Ouganda (0-1) #CHAN2023

Le dernier match contre la RDC sera décisif ❗#wiwsport #Senegal pic.twitter.com/7NIZb01eCi — wiwsport (@wiwsport) January 18, 2023

D’ailleurs, tout comme Pape Thiaw , les autres sélectionneurs croient toujours à cette dernière chance. Son collègue Otis Ngoma de la RD Congo souligne les difficultés de son équipe et espère résoudre le problème lors du prochain match. « Nous n’avons joué que deux matches de préparation. Nous avons des joueurs qui apprennent encore à se connaître. Les défenseurs centraux, par exemple, ont joué ensemble pour la première fois ce soir. Nous espérons retrouver notre rythme lors du prochain match. Nous avons un problème dans la conservation du ballon, si nous résolvons cela, l’équipe sera mieux. Nous avons ajouté deux attaquants centraux dans les dix dernières minutes car nous espérions profiter des centres. Malheureusement, cela ne s’est pas produit ».

Quand aux Eléphants qui viennent d’enregistrer leur premier point, le travail continue. « Nous n’avons pas été efficaces devant le but, mais nous avons tout donné. J’apprécie les efforts fournis par mes joueurs, même si j’aurais été plus satisfait d’une victoire. C’était un match très tactique et difficile. Nous savions que le Congo ne serait pas un adversaire facile. Nous allons continuer à travailler et nous espérons être à notre meilleur niveau avant la troisième journée de championnat. C’était un match très tactique et difficile. Nous savions que le Congo ne serait pas un adversaire facile. Nous allons continuer à travailler et nous espérons être à notre meilleur niveau avant la troisième journée de championnat » a déclaré Souailo Haidara, sélectionneur de la Côte d’Ivoire.

wiwsport.com