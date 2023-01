Les critiques ont fusé de partout après l’annonce de la suspension d’un (1) an ferme de Zarco et Ada Fass pour dépassement de temps de préparation mystique, lors de leur combat du 15 janvier à l’Arène nationale. Président du CNG de lutte, Bira Sène apporte des précisions et met les points sur les «i ».

Pourquoi 1 an ferme et non 6 mois? «Ce combat était déjà hypothéqué avant même sa tenue effective. Je m’ex- plique…Les deux lutteurs ont un passé et étaient en sursis. On leur avait notifié ça. Zarco a été entendu la semaine passée (mercredi 11 janvier dernier). Comme il était en voyage, on a attendu qu’il soit de retour pour l’auditionner. Ada Fass a été entendu avant Zarco, surtout qu’ils avaient fait des infractions lors de l’un de leurs face to face, Il y a eu des débordements et des destructions. Les forces de l’ordre étalent obligées d’user de gaz lacrymogènes pour faire revenir l’ordre. On leur avait dit de faire des efforts et de montrer une autre image d’eux pour que leur combat se termine en paix et qu’ils poursuivent tranquillement leurs carrières. Mais c’était peine perdue», répond le Kaolackois.

« Ada Fass revient d’une sanction. Il avait fait une demande de grâce.. On l’a gracié il y a seulement deux mois surtout qu’il s’était repenti. On lui avait dit de faire gaffe pour éviter d’être sanctionné à nouveau. Malgré tout cela, ils ont continué dans le mauvais sens. On n’a pas besoin de lutteurs mais de sportifs dans l’arène. Désormais, il faut que les gens respectent les règlements qu’on a mis en place. Ils ne peuvent pas faire tout ce qu’ils veulent dans l’arène, c’est impossible. La lutte est un sport et le sport rime avec règlement. Celui qui ne veut pas se conformer, aux règlements, peut voir ailleurs. On tient au respect des heures de combat. Le règlement est général et impersonnel. Désormais, rien ne pourra changer les textes. Il faudra que les lutteurs s’adaptent à ça», conclut l’ancien président du CRG de Kaolack, très intransigeant.

Avec Sunu Lamb