L’équipe nationale du Sénégal a raté l’occasion de se qualifier pour les quarts de finale dés la deuxième journée. Les Lions Locaux ont perdu devant l’Ouganda (0-1) dans un match compliqué où ils ont raté un penalty et terminé la rencontre à 10. En zone mixte, le sélectionneur Pape Thiaw est revenu sur la défaite et se projette déjà sur le dernier match de poule.

« On a manqué de réussite. Parce que sur le contenu du jeu, on a vraiment dominé. On a vraiment créé des occasions, le résultat ne reflète pas la physionomie du match. Il faut féliciter cette équipe qui a su nous battre avec ses arguments. Ce qui nous reste à faire est de continuer à travailler et se préparer pour le prochain match qui sera une finale pour nous » a déclaré le technicien.

Pour la seconde fois en deux sorties, le Sénégal rate un penalty. Cette fois-ci, il s’est fait punir 7 minutes plus tard avec le but ougandais. Malgré les nombreuses occasions, les Lions n’ont pas su marquer un but. Il faut dire que le mental des coéquipiers de Cheikh Tidiane Sidibé n’était pas au beau fixe ce soir. Le coach l’a souligné. « C’est vrai qu’après avoir loupé le penalty, les gamins ont baissé mentalement et c’est là où on a pris ce but. Ce n’est pas facile parce que ce sont de jeunes joueurs. Après on a su aussi relever la tête et développer notre jeu, avoir des occasions … C’est difficile avec Libasse qui prend un carton rouge pour excès d’engagement. Avec la pelouse c’est compliqué avec la Var, c’est un fait du jeu on l’accepte ».

Avec cette défaite, le Sénégal perd la première place du groupe B mais garde ses chances de se qualifier pour les quarts. A un point seulement de la RD Congo, leur futur adversaire, qui a encore fait match nul aujourd’hui, il faudra se battre pour la survie dans ce CHAN 2022. « On va travailler sereinement. Malgré cette défaite amère, il faut remobiliser ce groupe de jeunes joueurs très rapidement et se préparer pour le prochain match. C’est mon rôle et celui du staff technique ».

Le prochain match des Lions est prévu ce dimanche 22 janvier à 19h Gmt.

