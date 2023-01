Comme après chaque journée de lutte, le CNG a procédé à la re mise des reliquats aux lutteurs. Mais, Zarco et Ada Fass n’ont pas échappé aux sanctions financières.

Le CNG de lutte n’a pas été indulgent avec Zarco et Ada one) Fass. Outre la suspension d’un an ferme approuvée à l’unanimité par le bureau lundi dernier, la Commission des Règlements et Discipline (CRD) vient d’en ajouter une couche. En effet, les deux lutteurs ont perdu un total de FCFA de leurs reliquats Ass Cissé (pour Zarco) et Matar (pour Ada Fass) ont reçu les notifications de la part du CNG de lutte, hier, à l’Arène nationale.

Pour l’introduction d’un miroir dans l’aire de combat, une coupure de 10% a été effectuée sur le reliquat de Zarco, ce qui équivaut à 200.000 FCFA. C’est le même montant qui a été déduit du reliquat du Fou de Grand Yoff pour un usage de feu dans l’arène. Ce dernier a aussi perdu un autre 200.000 FCFA (10% du reliquat) pour le saccage de chaises par ses supporters. Au sujet du dépassement de temps de préparation mystique, le Bad-boy perd 600.000 FCFA.

Par rapport au dépassement de temps de la tousse (chorégraphie), l’ancien de Rock Énergie est coupé de 30.000 FCFA (3mn). Ce qui fait un total de 1.230.000 FCFA.

Comme le Fou de Grand-Yoff, le prodige de Fass a été aussi sanctionné pour le dépassement de temps de préparation mystique (600.000 FCFA, 31mn) et le saccage de chaises par ses supporters (200.000 FCFA, soit 10% du reliquat). Le phénomène de Fass Benno a aussi perdu 60.000 FCFA pour un dépassement de temps de la tousse (6mn). 860.000 FCFA, c’est la somme qui a été défalquée à Ada Fass.

Avec Sunu Lamb