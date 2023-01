Nouvelle saison et nouveau challenge pour Ndeye Sène qui a déposé ses valises à la Jeanne d’Arc de Dakar. L’expérimentée arrière (4 fois Reine du basket) qui est passée par l’ASC Ville de Dakar, le DUC et ISEG Sports va arborer le maillot bleu-et-blanc pendant l’exercice 2023 de National 1 Féminin.

Un renfort de taille pour la formation dirigée par le coach Dame Diouf, mais surtout de nouveaux défis à relever pour la joueuse qui va disputer sa 7e saison à Dakar.

Ce qui a motivé mon choix de porter le maillot de la JA

Pour Ndeye Sène, le choix de la Jeanne d’Arc n’a pas été difficile. Elle explique les raisons qui l’ont motivée à porter les couleurs d’une équipe qu’elle suit très bien : « Ce qui m’a le plus motivée ? D’abord la Jeanne d’Arc est une jeune équipe avec beaucoup d’ambitions. Ensuite j’ai vu au fil des années comment les dirigeants s’impliquent en mettant les moyens qu’il faut pour que l’équipe s’améliore. J’ai été ravie lorsque la présidente m’a contactée. Nous avons discuté sur le projet et nous sommes tombées d’accord. Donc c’est un plaisir de porter le maillot de la JA avec qui j’espère réaliser une bonne saison » déclare-t-elle.

Apporter mon expérience, aider l’équipe à atteindre un autre niveau

Ndeye Sène a construit son succès entre le SLBC, l’ASC Ville de Dakar et le DUC où elle a tout gagné avant de rejoindre ISEG Sports. Elle compte faire de même et relever le défi avec la JA : « Je viens pour apporter mon expérience et mon vécu, mais aussi aider l’équipe à atteindre un autre niveau. On a de bonnes joueuses et un bon staff aussi. J’ai vu le parcours l’année dernière et c’était très positif. Personnellement je compte m’investir à fond pour ne pas décevoir les dirigeants. »

