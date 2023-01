Gardien numéro 1 de QPR depuis deux saisons, Seny Dieng pour quitter la Championship et les Rangers en fin de saison pour la Premier League.

Titulaire indiscutable avec Queens Park Rangers, Seny Dieng a franchi un pallier dans sa carrière ces derniers mois. Grâce à ses belles prestations, le portier de 28 ans connaît désormais les joutes internationales avec l’Equipe Nationale du Sénégal avec laquelle il a remporté la Coupe d’Afrique des Nations en 2022 et disputé la dernière Coupe du Monde, au Qatar. Bientôt, il pourrait découvrir le plus haut niveau en club, notamment la Premier League anglaise.

Selon The Guardian, Tottenham s’intéresse de près à l’ancien portier de Grasshopper. Les Spurs voudraient éventuellement faire de lui le futur successeur du désormais ancien international français et ex-capitaine des Bleus Hugo Lloris. Mais ce n’est pas tout. On apprend également que Brighton et Brentford, qui pourraient respectivement perdre Robert Sanchez et David Raya l’été prochain, surveillent la situation de Seny Dieng, sous contrat avec QPR jusqu’en 2024.

