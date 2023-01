En prélude du dernier tour des éliminatoires de la CAN U20, les Lionceaux ont entamé, lundi, la dernière ligne droite de leur préparation. Ils jouent, ce mercredi, un match test face aux Militaires de l’ASFA, avant d’affronter la Côte d’Ivoire le 28 janvier au stade Lat Dior de Thiès.

Pour prendre part à la. CAN U20 en terre kenyane en avril 2023, le Sénégal devra d’abord se défaire de la Côte d’Ivoire, le 28 janvier au stade Lat Dior de Thiès. Un match que les Lionceaux préparent de la meilleure des manières, selon leur sélectionneur national, Baye Moussa Tounkara. «On a commencé la préparation depuis le 4 novembre et nous avons entamé un programme bien déterminé. C’est-à-dire faire des VSD (vendredi, samedi et dimanche), mais également jouer des test-matchs tous les 15 jours. On a fait beaucoup de matchs de préparation, rien que pour être au taquet, avant l’échéance contre. la Côte d’Ivoire», confie le sélectionneur national, Baye Moussa Tounkara.

La liste des 25 joueurs qui vont prendre part à la rencontre face à la Côte d’Ivoire sera rendu publique après le match amical entre la sélection et Militaires de I’ASFA, prévu ce mercredi.

4 joueurs en provenance de la France : Adrien Mendy (pilier), Mamadou Bomou (2ème ligne), Oumar Mané (pilier) et l’ancien pensionnaire de la maison du rugby de Yoff, Serigne Mansour Mbathie (3ème ligne), sont les renforts de la sélection nationale qui fera face à la Côte d’Ivoire le 28 janvier à Thiès.

Avec Stades