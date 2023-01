En championnat de première division belge ce mercredi, Zulte Waregem d’Alioune Ndour (buteur) a renversé Anderlecht de Moussa Ndiaye qui a délivré une passe décisive.

Au stade Lotto Park, les deux compatriotes Alioune Ndour et Moussa Ndiaye se sont illustrés dans le cadre de la 21e journée de Jupiter Pro League. Et si la rencontre a tourné en faveur de l’attaquant de Zulte Waregem, c’est pourtant Moussa Ndiaye et son équipe qui tenait le bon jusqu’à la pause. Le mondialiste s’est même distingué en réalisant sa deuxième passe décisive avec Anderlecht permettant aux « Mauves » de rentrer aux vestiaires en menant au score (2-1).

Cependant en seconde période, le match va complément basculer. Alioune Ndour va se signaler à la 66e minute remettant les deux équipes à égalité (2-2) avant que Fadera ne marque de but du (2-3) en faveur de Z.W. A l’issue de cette journée, Zulte Waregem est 16e alors que Anderlecht est 12e.

2-3 (einde) | Einde. Essevee zet de achterstand om in de tweede helft en pakt drie gouden punten mee uit het Lotto Park! Come on Boereeeeeeeen! ❤️💚#andzwa #trotsomboertezijn pic.twitter.com/I30QQs5UaQ — SV Zulte Waregem (@ESSEVEELIVE) January 18, 2023

