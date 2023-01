Dans un entretien avec La Provence, l’ancien attaquant a expliqué ce qui manque à Bamba Dieng pour franchir un pallier dans sa carrière.

Légende parmi les plus grandes de l’Olympique de Marseille et actuel conseiller de Pablo Longoria, Président de l’OM, Jean-Pierre Papin suit de très près l’actuel du club phocéen. Le Ballon d’Or 1991 s’intéresse notamment particulièrement à l’attaque olympienne, dont fait partie Cheikh Bamba Dieng. Pour lui, pour voir le Sénégalais briller encore plus sous les couleurs marseillaises, JPP estime qu’il devrait travailler sa finition.

« Je ne l’ai pas suffisamment vu jouer pour avoir une opinion. Mais je vois ce dont il est capable à l’entraînement, il va très vite, il garde bien le ballon. Il lui manque de marquer des buts pour passer un cap. Je pense qu’il est frustré de ne pas pouvoir marquer, même s’il se procure des occasions. On a tous connu ça quand on était joueur… », a raconté le deuxième meilleur buteur de l’histoire de l’OM dans un entretien avec La Provence.

