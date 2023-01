Rattrapés deux fois au score, Youssouf Sabaly et le Real Betis, tenants du titre, s’inclinent aux tirs au but contre Osasuna (2-2, 2-4) et sont éliminés de la Coupe du Roi.

Décidemment, les tirs au but ne réussissent pas au Real Betis en ce début d’année. Pratiquement une semaine après sa défaite en demi-finale de Supercoupe face au FC Barcelone, à l’issue d’une séance fatidique des tirs au but, le club andalou s’est encore laissé faire pour son retour à la compétition et pour les huitièmes de finale de Copa del Rey, s’inclinant à domicile face à Osasuna.

Face à une équipe réputée à faire souffrir tous ses adversaires cette saison, les hommes de Manuel Pellegrini n’ont pas connu dans le jeu la même histoire que face au Barça puisque, contrairement au match face à l’équipe de Xavi, ils n’ont jamais couru derrière le score. Après de longues minutes de domination, le Real Betis a ouvert le score par le milieu portugais William Carvalho (67e).

Mais l’équipe de Jagoba Arrasate a arraché les prolongations juste avant la fin du temps réglementaire sur un but de David Garcia (90e+1). Et si Youssouf Sabaly avait redonné l’avantage aux siens avec son premier but avec le Real Betis (103e), Ruben Garcia vont lui répondre en égalisant dans la foulée (106e). Ce qui envoyait les deux formations aux tirs au but où les Andalous vont s’incliner 2-4.

Ainsi donc, Youssouf Sabaly et ses partenaires, détenteurs du titre depuis le 23 d’avril 2022 à l’issue d’une victoire contre Valence, sont éliminés de la Coupe du Roi. Il faudra alors au Betis de tenter d’effacer cette grosse désillusion en essayant de finir dans le top 4 de LaLiga et aller au plus loin possible en Ligue Europa où la formation de Manuel Pellegrini disputera les huitièmes de finale.

wiwsport.com