Le club d’Ankara a fait tomber le géant Beşiktaş aux tirs au but (1-1, 4-3) ce mercredi et file tout droit en quarts de finale de Coupe de Turquie.

Bel exploit pour Ankaragücü. Treizième en Championnat, la formation d’Ömer Erdoğan s’est qualifiée pour les quarts de finale d’une Coupe de Turquie, toujours pleine de surprises. Avec leur milieu de terrain sénégalais Lamine Diack, qui a brillamment participé à l’intégralité du match, les Jaune et Bleu ont réussi la prouesse de sortir l’ogre Beşiktaş.

La victoire est d’autant plus belle que les joueurs d’Ankaragücü ont réalisé une prestation XXL dans l’ensemble. D’ailleurs, ils ont mené au score après 12 minutes de jeu sur un but du Gambien Ali Sowe, avant de se faire rejoindre à la 77e sur une égalisation de Cenk Tosun. Lamine Diack et ses partenaires ont ensuite créer leur exploit aux tirs au but (4-3).

𝐂̧𝐞𝐲𝐫𝐞𝐤 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥𝐝𝐞𝐲𝐢𝐳!!! 💪 ⏱ Penaltı sonucu | MKE Ankaragücü'müz 4 – 3 Beşiktaş JK#KupaBeyi pic.twitter.com/23WFNQA8oK — MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) January 18, 2023

