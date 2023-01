Face aux Grues Royales, 19h GMT, les Lions Locaux tenteront de décrocher leur billet pour les quarts de finale du Chan 2023. Pour cette affiche, un seul changement est attendu dans le onze composé par le sélectionneur Pape Thiaw.

Les partenaires de Moussa Kante devraient se présenter, mercredi, en deuxième journée du groupe B avec presque le même onze de départ que face à la Côte d’Ivoire. En effet, dans les buts, la surprise du chef, Pape Mamadou Sy, conservera donc à coup sûr sa place de titulaire. Le portier de Génération Foot n’avait pas été inquiété du tout par les attaquants ivoiriens lors du dernier match. La ligne défensive sera composée de Ousmane Diouf et Cheikh Omar Ndiaye dans l’axe, et Cheikh Tidiane Sidibé et Mamadou Sane sur les couloirs.

Au milieu de terrain, il y aura de la valeur sûre avec Lamine Camara comme meneur de jeu. Aux côtés du joueur de Génération Foot, on devrait retrouver Ousmane Marouf Kane en sentinelle. Cependant, on voit bien l’entraîneur titulariser Moussa Ndiaye, à la place d’Elimane Cissè, très timide contre la Côte d’Ivoire. Ce qui devrait être le seul et unique changement dans le onze de Pape Thiaw. En attaque, Malick Mbaye et Moussa Kanté démarreront sans doute la partie pour apporter de la percussion sur les côtés et l’avant-centre de Guédiawaye Fc, Cheikh Ibra Diouf en pointe.

Le onze probable contre l’Ouganda.

Pape Mamadou Sy – Cheikh Tidiane Sidibé, Ousmane Diouf, Cheikhou Omar Ndiaye (c), Mamadou Sané – Ousmane Marouf Kane, Mamadou Lamine Camara, Moussa Ndiaye – Moussa Kanté, Cheikh Diouf, Malick Mbaye

