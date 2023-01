Le sélectionneur Pape Thiaw a effectué deux changements dans son onze de départ pour affronter l’Ouganda dans le cadre de la deuxième journée du groupe B dans ce championnat d’Afrique des Nations avec les titularisations de Moussa Ndiaye et Pape Cheikh Diallo.

A 19h, sur la pelouse du stade 19 mai 1956 d’Annaba, le Sénégal joue son deuxième match de groupe contre l’Ouganda. Pape Thiaw, le sélectionneur des Lions Locaux a opéré deux changements par rapport à la formation qui dominé la Cote d’Ivoire en match d’entrée. Dans les buts, on retrouve logiquement Pape Mamadou Sy, le portier de Génération Foot qui n’avait pas été inquiété du tout par les attaquants ivoiriens lors du dernier match. La ligne défensive sera composée de Ousmane Diouf et Cheikh Omar Ndiaye dans l’axe, et Cheikh Tidiane Sidibé et Mamadou Sane sur les couloirs.

Au milieu de terrain, il y aura Lamine Camara comme meneur de jeu. Aux côtés du joueur de Génération Foot, est aligné Ousmane Marouf Kane en sentinelle. Comme annoncé par wiwsport, Moussa Ndiaye, a pris la place d’Elimane Cissè, très timide contre la Côte d’Ivoire. En attaque, le sélectionneur a préféré faire confiance à Pape Cheikh Diallo à la place Moussa Kante. Malick Mbaye sur les côtés et l’avant-centre de Guédiawaye Fc, Cheikh Ibra Diouf en pointe.

Le onze des Lions contre l’Ouganda.

wiwsport.com