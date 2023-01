Située sur le plateau de la sortie Ouest de la ville d’Annaba, l’infrastructure a été réalisée selon une conception épousant la nature du site qui facilite l’accessibilité du public. Depuis son inauguration, le stade du 19 Mai 1956 a accueilli 117 compétitions internationales, pour les éliminatoires des Jeux olympiques de 1988, les éliminatoires de la Coupe d’Afrique 1990, 2004 et 2012, les éliminatoires de la Coupe du monde 2002 et 2006, ainsi que les matchs amicaux et les compétitions du 5e Championnat d’Afrique d’athlétisme 1988.

Rénové à hauteur de plusieurs millions de dollars, le stade du 19 Mai est désormais lustre d’une infrastructure digne d’abriter de grandes compétitions internationales.

Il a ainsi bénéficié dans le cadre de cette orientation une touche de modernité. En effet, les travaux de réhabilitation ont porté sur l’aménagement d’une remise d’entretien de la pelouse, la rénovation du réseau de drainage des eaux pluviales, le système d’arrosage, la pose de la pelouse naturelle, de la pelouse mixte, le salon d’honneur, les vestiaires des joueurs, les vestiaires des arbitres, la salle du VAR, la salle des conférences et la cabine de presse, répondant ainsi à toutes les normes internationales.

L’histoire particulière du Sénégal avec le stade du 19 mai, débute il y a maintenant plus dune trentaine d’années. C’était à l’occasion de la CAN 1990, avec la sélection alors entraînée par Claude Le Roy qui se retrouvait bizarrement dans le même groupe « B ». Un premier passage plein de bons souvenirs puisque les Lions n’ont jamais perdu de matchs en jouant sur cette pelouse. Sur trois rencontres disputées, ils en sortent avec un bilan positif d’une victoire et deux matchs nuls. On retiendra surtout du parcours des coéquipiers de Mamadou Marème Diallo qui se sont qualifiés pour la première de leur histoire en demi-finale de la CAN. Comme on se retrouve ! Le Sénégal logé dans le groupe B verra le même stade, plus moderne bien sûr, qui abritera les matchs de cette poule. Et son retour a été marqué par un succès contre la Côte d’Ivoire (1-0). Un score satisfaisant pour les hommes de Pape Thiaw qui en cas de victoire ce soir contre l’Ouganda valideront leur billet pour les quarts de la 7e édition du championnat d’Afrique des Nations.