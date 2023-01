Les Lions Locaux disputent un match qui renferme plusieurs enjeux ce mercredi (19h). En cas de victoire, le Sénégal aura l’occasion de se qualifier en quart de finale, garder son statut de leader groupe B et garder une chance de rester à Annaba pour la suite de la compétition. La tache ne s’annonce pas facile face à une équipe ougandaise qui cherche désespérément une première victoire depuis 4 éditions maintenant.

Le plus dur commence

Après leur bonne entrée dans cette compétition, une autre victoire des Lions est attendue. Dans un groupe B où le Sénégal est le seul victorieux lors de la première journée, il faudra consolider les acquis pour rester devant. Désigné comme le favori de cette poule, la RD Congo fera des mains et des pieds pour battre la Cote d’ivoire après son match nul et vierge. Ce duel est fixé à 16 heures. Les Sénégalais et les Ougandais connaîtront le résultat de ce match avant de se rencontrer. Ce qui va davantage augmenter la pression dans cette rencontre. « Jouer les matchs l’un après l’autre, avancer doucement » tel est le mot d’ordre du groupe, répété très souvent par le sélectionneur lors de ses rencontres avec la presse. Il faut dire que le plus dur commence pour Pape Thiaw et ses hommes, qui après un bon premier match, ont montré le talent du groupe sénégalais. Désormais, dans ce CHAN, ils sont perçus comme un adversaire redoutable.

Évitez le piège de 2011

On le répéte très souvent depuis la qualification, le Sénégal fait son retour au CHAN après 11 ans d’absence. D’ailleurs, si l’on remonte les souvenirs de cette dernière participation, les Lions Locaux d’alors avaient réussi leur entrée avec une belle victoire face au Rwanda (2-0). Mais s’étaient neutralisés avec l’Angola (0-0) pour perdre devant la Tunisie (0-2). L’élimination… Il faudra donc éviter l’euphorie d’une première victoire. « Rien n’est encore fait » avait déclaré le coach pour garder les pieds sur terre. La cadence est bonne !

Face à l’Ouganda, le Sénégal fera face à une équipe bien installé mentalement après le match nul contre la RD Congo. L’entraîneur des Grues n’avait pas raté l’occasion de déclarer à la fin de ce match : « A mon avis, la RD Congo devrait être plus heureuse avec un point. Les deux prochains matches sont maintenant comme une coupe que mon équipe doit disputer pour obtenir des résultats ». Un discours qui en dit long sur ce technicien serbe qui a mené le groupe des Grues lors du CHAN 2014 et 2016. Face à lui, Pape Thiaw ne compte pas les mêmes années d’expérience mais bénéficie d’une meilleure préparation pour le CHAN 2022. Il semble plus serein que son collègue qui confie faire des nuits blanches pour travailler sur le Sénégal. « Nous avons beaucoup travaillé. Nous avons passé de nombreuses nuits blanches pour affiner chaque détail avant d’affronter le Sénégal. C’est un jeu humain et l’équipe parfaite n’existe pas. J’ai observé le Sénégal, j’ai du respect pour ses qualités individuelles et pour la qualité de son équipe.”

Il ne reste plus qu’à prouver ce point : qui a le meilleur groupe ? La réponse est attendue à 19 heures sur la pelouse du stade du 19 mai 1956.

Gagner pour atteindre le premier objectif

Jusqu’ici, les dirigeants utilisent le dos de la cuillère quand il s’agit de parler de l’objectif de ce CHAN 2022. Le plus important, c’est de passer le premier tour répètent-ils. C’est donc l’occasion aujourd’hui d’atteindre ce que nous appelons « le premier objectif ». Avec une deuxième victoire d’affilée, surtout face à l’Ouganda, le Sénégal peut être assuré de terminer parmi les deux premiers du groupe B. Ce qui est une qualification pour les quarts de finale. Selon la programmation de la CAF, le premier du groupe B restera à Annaba pour le match des quarts de finale. Les Lions pourront aspirer à cela en attendant le dernier match face à la RD Congo.

wiwsport.com