Le groupe B pourrait enregistrer sa première qualification pour le second tour à la fin de la deuxième journée qui sera disputée aujourd’hui.

La Côte d’Ivoire jouera face à la RD Congo en première heure à Annaba. Ces deux équipes qui ont respectivement 0 et 1 point vont disputer un match de seconde chance pour lancer leur compétition. Il faudra donc jouer toutes ses chances lors de ce match. Les Ivoiriens décrochent la survie s’ils gagnent et la RDC souhaite sans doute garder ses chances pour rester à la deuxième place.

L’autre rencontre de cette deuxième journée opposera le Sénégal à l’Ouganda. S’ils enchaînent un second succès, les Lions seront qualifiés avant le dernier match de poule. Ce qui ne facilitera pas la tâche aux Ougandais. Ces derniers veulent décrocher une première victoire depuis 2014 et surtout maximiser leurs chances de se qualifier pour la première fois au second tour.

Rappelons que le groupe B est dirigé par le Sénégal qui compte 3 points, suivis de la RD Congo et de l’Ouganda, deuxièmes ex aequo. La Côte d’Ivoire qui a essuyé un revers lors de la première journée complète le classement.

voici le programme des matchs

Mercredi 18 janvier 2023

stade du 19 mai 1956

16h : RD Congo v Côte d’Ivoire

19h : Sénégal v Ouganda

wiwsport.com