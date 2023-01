Le Président du Comité National de Gestion de la lutte (CNG) Bira Séne a levé le voile sur le combat Modou Lô- Ama Baldé. Il a confirmé que le roi des arènes avait le droit de trouver un autre combat en attendant la guérison d’Ama Baldé.

Voilà qui est dit. Venant de l’une des voix les plus autorisées de la lutte sénégalaise si ce n’est la voix la plus autorisée, les amateurs sont fixés sur le sort du combat Modou Lô – Ama Baldé. Au moment où l’affiche Modou Lô et Boy Niang 2 est dans les tuyaux, beaucoup d’observateurs estiment que le roi des arènes n’a pas le droit d’engager un autre combat alors qu’il est sous contrat pour croiser Ama Baldé blessé en marge de son combat contre Gris Bordeaux

« On a libéré Modou Lô comme on l’avait fait pour Ama Baldé »

Modou Lô ayant bien affirmé qu’il n’attendrait pas le fils de Falaye Baldé a été appuyé dans ses propos par le patron de la lutte sénégalaise qui a expliqué que « Xaragne Lo » peut disputer un autre combat en attendant la guérison de « Seuleu Bou Ndaw ». « Aujourd’hui je vais être clair sur le sujet. Modou Lô s’est blessé à quelques jours de son combat contre Ama Baldé. Il avait un repos médical de 3 mois et on lui avait dit à lui, au promoteur et à Ama Baldé qu’on allait reprogrammer leur combat une fois le certificat de guérison de Modou Lô déposé. On a entendu mais le certificat de guérison n’est jamais venu dans les délais et on a pris la décision de libérer Ama Baldé pour lui permettre de disputer un autre combat (avec Gris Bordeaux). Par la suite il s’est blessé à son tour et au même moment Modou Lô a apporté son certificat de guérison. (…) Dès lors Ama est sous contrat mais en incapacité de lutter et Modou Lô qui est en capacité de lutter a donc le droit de disputer un autre combat. Comme on l’avait fait pour Ama en lui permettant d’engager un autre combat quand son adversaire était blessé, Modou Lô aussi a le droit d’engager un autre combat avec n’importe quel lutteur donc oui avec Boy Niang si le combat est démarché » a expliqué Bira Séne au micro du département audiovisuel du CNG.

Le successeur du Président Alioune Sarr, d’ajouter que même si Ama Baldé déposait un certificat de guérison plutôt que prévu, il devrait d’abord honorer son dernier contrat avec le combat contre Gris Bordeaux avant de pouvoir faire face au roi des arènes. « Si demain Ama Baldé déposait son certificat de guérison, il affrontera d’abord Gris Bordeaux. Ama Baldé ne peut croiser que Gris Bordeaux en premier lieu avant Modou Lô. S’il se rétabli dans 1 mois il pourra lutter avec Gris Bordeaux sinon il aura trois mois de plus et là on sera obligé de le libérer de son combat contre Gris » a précisé le président du CNG qui souligne qu’il ne s’agit pas d’une interprétation mais bien du règlement du CNG. « En aucun cas il ne s’agit d’une interprétation. Ce sont les textes du CNG » .

Par ailleurs, Bira Séne note qu’au même titre que les lutteurs, les promoteurs sont libres de négocier avec n’importe quel lutteur si ce dernier libre de tout contrat est en capacité de combattre ainsi que son adversaire et a une date régularisée auprès de l’instance dirigeant de la lutte. « Tant que le promoteur ne réagit pas pour dire que tel ou tel lutteur est libre de tout contrat, on ne peut pas régulariser son combat. William Mohamed Nicolai (promoteur) ne s’est pas manifesté pour parler du combat Modou Lô – Ama Baldé… » a t’il révélé.

Wiwsport.com