Antonio Conte ne rate plus l’occasion de parler de Pape Matar Sarr. L’entraîneur des Spurs, dans sa nouvelle déclaration sur le joueur de 20 ans a apprécié sa maturité.

Le mois de janvier est sans doute le moment le plus prolifique de Pape Matar Sarr depuis son arrivée à Tottenham. Enfin il joue et enchaîne les matchs. Titularisé pour la première fois en Premier League dimanche passé, le milieu de terrain a joué 53 minutes avant de quitter ses coéquipiers. Malgré la lourde défaite face à Arsenal (0-3), il est crédité d’un bon match selon son coach.

« Il a montré une grande personnalité, il a joué un bon match et à mon avis, il s’est avéré être un joueur plus âgé. C’est très important. On parle d’un joueur qui n’a que 20 ans mais il méritait d’avoir cette chance » a déclaré Conte rapporte hotspurs.

Il explique d’ailleurs les situations qui ont conduit à la titularisation de Sarr lors de ce derby. « Yves Bissouma dans le dernier match, souvenez-vous, en FA Cup, à la fin (de l’échauffement), il s’est arrêté sur un problème à la cheville. Cette semaine, il s’est débattu avec sa cheville, alors le choix était entre Pape Sarr et Oliver Skipp. Contre Crystal Palace j’ai opté pour Skippy, aujourd’hui j’ai opté pour Pape Sarr, mais les deux joueurs, on peut compter sur eux. Ensuite, vous savez, nous parlons de jeunes joueurs – nous devons travailler, nous développer et ensuite ils seront prêts ».

Après de longs moments sur le banc, absent de l’effectif ou encore dans la réserve, Pape Matar Sarr peut enfin souffler et profiter de ce moment où il semble avoir le vent en poupe.

wiwsport.com