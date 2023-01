Le destin d’Alassane Sagna et de Babacar Bâ vient de changer. En effet les deux jeunes joueurs sénégalais vont bénéficier d’une expérience inédite pour s’améliorer en France a annoncé la Fédération Sénégalaise de Rugby (FSR). « Alassane Sagna (Dragons du village pilote) et Babacar Ba (S’en Fout le Score) vont désormais évoluer sous les couleurs de Saint-Cyprien Athletic Club (Fédérale 3 – France). C’est le fruit d’un partenariat qui entre dans le cadre du programme « jeune professionnel » de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) » peut on lire dans la note de la FSR.