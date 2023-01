Nous vous l’annoncions la semaine passée, l’Olympique Lyonnais est à la recherche d’un milieu de terrain type numéro 6 qui jouera le rôle de sentinelle pour équilibrer le jeu. Ainsi, il aurait jeter son dévolu sur le Lion Pathé Ciss.

Nous avons appris que l’OL est prêt à payer la clause de 5 millions d’euros du joueur selon une source espagnole. Formé à Diambars FC, Pathé Ciss a rejoint le Rayo Vallecano en juillet 2021 pour un contrat de 4 ans.

Il a disputé la grande partie des matchs du club espagnol cette saison en première division espagnole. Il compte 15 matchs joués en plus d’un but inscrit. Notons qu’il a totalisé 31 matchs la saison passée. Ce qui l’a d’ailleurs propulsé en Equipe Nationale et il a prit part ainsi à la coupe du monde 2022. Selon notre source, le joueur de 28 ans n’est pas insensible à l’intérêt du club français. Il attendrait la suite des événements.

wiwsport.com