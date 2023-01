Les négociations ont démarré pour ficeler le combat Modou Lo v Boy Niang 2. Toutefois, la cadence ne s’est pas accélérée comme annoncée hier. Le clan de Pikine a monté les enchères a-t-on appris.

Les discussions sont en stand-by informe le quotidien Sources A. Dans sa parution du jour, le quotidien d’information explique que c’est le père du lutteur pikinois qui bloque les négociations. En effet, ce dernier réclame plus d’argent pour ce combat. De Gaulle rejette la somme proposée par le promoteur et exige un cachet plus important.

Mais le promoteur qui désire organiser l’affiche n’est pas dans une disposition de céder à de telles exigences. Il s’agit de Gaston Productions. Ce dernier a d’ailleurs commencer à discuter avec d’autres lutteurs pour organiser le combat royal. Modou Lo pourrait ainsi faire face à un autre adversaire autre que Boy Niang 2. En attendant de connaître la décision finale du clan du tombeur de Balla Gaye 2.

