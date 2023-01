Le succès d’entrée au CHAN acquis grâce à l’unique réalisation de Moussa Ndiaye contre les Ivoiriens (1-0) est une bonne opération sur le plan mental. C’est l’avis de Seydou Sane, chargé de communication de la FSF, présent avec la délégation sénégalaise à Annaba.

Comment le groupe vit actuellement cette première sortie victorieuse dans le Chan ?

Tout se passe bien actuellement. Il faut dire qu’après la victoire, le moral des joueurs est au beau fixe. Le dimanche, on a fait une séance de décrassage qui a plutôt concerné les joueurs qui n’ont pas beaucoup joué et qui n’ont pas joué du tout. L’état d’esprit du groupe est excellent. Ce succès a gonflé notre capital confiance mais on reste humble parce que nous sommes toujours concentrés sur notre objectif qui est d’aller le plus loin possible dans cette compétition. Nous croyons en notre potentiel. C’est déjà bien d’avoir remporté notre premier match et nous allons tout faire pour rester sur cette dynamique. C’est-à-dire tenter de gagner tous les autres matches. C’est d’ailleurs le discours que l’entraîneur a tenu aux joueurs et ces derniers l’ont compris. Parce que même dans les vestiaires, ils disaient : « nous avons gagné mais il reste beaucoup encore à faire ». Donc le moral est bon, et je peux dire que l’espoir est permis.

Après ce retentissant succès face à une équipe ivoirienne présentée comme l’ogre du groupe C, est-ce que l’objectif reste le même ?

J’ai remarqué que les joueurs sont d’une maturité extraordinaire. Ils ont un mental fort parce qu’ils en veulent encore plus. Ils savent tout de même ce qui les attend et que ça ne sera pas facile. Aujourd’hui, le Sénégal, on l’attend un peu partout. Mais il faut aussi saluer l’esprit « Manko wutti ndam Li » qui est un viatique dans toutes les catégories. Donc l’objectif qu’on a, c’est d’aller c’est aussi d’aller chercher le sacre tant que c’est possible. Mais ça doit se faire étape par étape. L’équipe a l’occasion de montrer que le football local du Sénégal est vendable.

On a vu le public algérien pousser derrière les « Lions » samedi dernier. Quelle lecture faites-vous de cette situation ?

Je pense qu’il faut remercier la population algérienne et surtout celle d’Annaba car depuis notre arrivée ici, elle nous a accueillis de manière extraordinaire. À l’hôtel aussi nous avons été agréablement surpris de l’accueil qui montre l’exemplarité des relations entre le Sénégal et l’Algérie. Il n’y a pas beaucoup de Sénégalais ici d’après nos renseignements. Ils sont environ 300 et ici à Annaba ya un seul étudiant. Mais malgré tout ça, le stade était bondé de monde lors de notre premier match. La population d’Annaba est venue en masse pour nous pousser à la victoire. On s’est senti encouragé par tout un public.

wiwsport.com