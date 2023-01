Après son match nul d’entrée contre la RDC, l’Ouganda va tenter de décrocher un résultat positif face à l’actuel leader du groupe B, le Sénégal dans le cadre de la deuxième journée. Présent à la conférence presse, Milutin Sredojević estime que ses joueurs sont conscients du défi qui les attend.

« Nous jouons contre une équipe sénégalaise qui a remporté son premier match. Elle a des ressources de première qualité. Les Lions sont très compétents, ils ont un avantage parce que c’est leur 3e match à Annaba, avec notamment le match amical joué ici contre l’Algérie. On a analysé notre premier match, nous avons tiré des enseignements. On jouera un match crucial. On est conscient du défi, nous devons être très coriaces pour tenir tête à cette équipe. On respecte l’adversaire, mais le football est imprévisible. Le match peut basculer à tout moment, d’un côté comme de l’autre. Aucune équipe n’est parfaite. Nous allons essayer de déceler leurs faiblesses. Nous allons essayer de prendre en compte de tous les détails, parce que l’équipe du Sénégal a des individualités qui peuvent nous faire mal. À nous maintenant d’exploiter leur vulnérabilité. Il faut être à la hauteur et faire un bon match pour avoir un résultat positif. Nous ne sommes pas là seulement pour participer, mais pour être performant en jouant nos chances à fond », déclare le technicien Serbe.